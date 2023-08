SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos um homem foi baleado durante confronto com policiais militares do Baep (Batalhão Especiais de Ações Especiais de Polícia) na tarde desta terça-feira (15), em Guarujá, no litoral de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, o confronto ocorreu por volta das 15h50 na rua Vereador Jorge Moura, na Vila Santa Rosa.

O homem, também de acordo com a PM, foi socorrido à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Rodoviária. Seu estado de saúde não foi informado.

Na manhã desta terça, o delegado Thiago Selling, da Polícia Federal, foi atingido por um tiro de raspão em Guarujá.

Segundo a corporação, o policial cumpria mandado de busca e apreensão quando foi atingido. Ele foi socorrido em uma viatura da própria PF e levado a um hospital da cidade.

Dois suspeitos acabaram presos com uma submetralhadora, uma pistola, dinheiro e drogas, ainda segundo a PF.

Conforme o SINPF-SP (Sindicato dos Policiais Federais em São Paulo) o delegado tem 40 anos e iniciou a carreira como escrivão.

A Polícia Militar não informou se a troca de tiros na tarde desta terça foi uma reação ao disparo contra o delegado da PF.

Desde o mês passado, a polícia realiza a Operação Escudo na Baixada Santista, que foi deflagrada após o assassinato do soldado da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) Patrick Bastos Reis, baleado no dia 27 de julho em Guarujá. A ação resultou na morte de 16 pessoas.

Três homens foram indiciados e se tornaram réus pelo assassinato do soldado. O efetivo da operação ultrapassou 600 policiais e o objetivo principal da ação, que continua, é sufocar o tráfico de drogas e desarticular o crime organizado na Baixada Santista, segundo o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Em suas redes sociais, na quarta-feira (9), o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, afirmou que 313 pessoas foram presas na operação, sendo que 113 eram procuradas pela Justiça, e 15 adolescentes, apreendidos.

O titular da pasta escreveu que a polícia também apreendeu 44 armas e 790 quilos de drogas.