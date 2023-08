RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um casarão de propriedade do governo do Rio de Janeiro desabou durante as fortes chuvas desta segunda-feira (14) no centro da capital fluminense. As péssimas condições do imóvel levaram a Defesa Civil a notificar a gestão estadual.

O sobrado fica na rua Senhor dos Passos 254, coração do Saara, região de comércio popular do centro da cidade. De acordo com a Defesa Civil, ninguém ficou ferido.

A Defesa Civil municipal afirma ainda que esteve por nove vezes, desde 2018, no imóvel apontando fragilidades da edificação. A última vistoria ocorreu em março deste ano.

"Diversas providências foram solicitadas em função da falta de conservação do imóvel. Cabe explicar que a responsabilidade pelos reparos é do proprietário. Portanto, não cabe a Defesa Civil realizar qualquer tipo de intervenção no imóvel, uma vez que o mesmo possui proprietário e é dele a responsabilidade cível e criminal quando se comporta de maneira negligente em relação a edificação", afirmou o órgão municipal.

Em nota, o Rioprevidência, autarquia estadual que é a proprietário do casarão, afirmou que "a recuperação do referido imóvel está em processo de licitação, cujas tratativas emergenciais estão sendo finalizadas, com participação da Emop (Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro)."

Em janeiro, outro imóvel do Rioprevidência desabou no centro. O acidente ocorreu na Travessa do Mosqueira, próximo aos Arcos da Lapa, um dos pontos turísticos mais movimentados da cidade durante a noite.