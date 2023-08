SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A namorada de Jackson Leandro Ribeiro da Silva, morto a tiros pelo ex-marido dela, pediu perdão ao rapaz por não tê-lo protegido. O rapaz foi morto enquanto visitava a companheira em Campina Grande (PB), a cerca de 126 quilômetros de João Pessoa.

Irís Mayara Vale fez ao desabafo após a morte do companheiro e postou outro relato nesta terça-feira (15) no Instagram.

A namorada do rapaz comentou ser muito fácil julgar a dor do outro, mas apenas Deus sabe como ela está se sentindo. Ela também afirmou que está sendo medicada. O casal estava junto há cerca de um ano.

Irís escreveu que lembra da cena do assassinato "toda a hora" e se questiona como ela conseguirá viver com isso durante a vida, descrevendo a situação como "fardo muito pesado".

A mulher citou ainda que apenas Jackson e outras pessoas próximas sabiam das situações difíceis que ela passava com o ex-marido e suspeito do crime, identificado como Adelson Anacleto, e completou que o namorado segurou a mão dela nos piores momentos, dizendo que eles ficariam juntos.

Irís também agradeceu às mensagens de empatia que está recebendo e pediu orações para a família da vítima, incluindo o filho de Jackson, que teria visto o crime.

"Nós nos gostávamos muito, e mesmo com tantos impedimentos a gente tentava se afastar, mas nunca conseguíamos ficar longe um do outro. Eu preferia mil vezes ver ele feliz com outra pessoa do que isso que aconteceu, mas a gente nunca imagina que isso vá acontecer de fato. (...) Que Deus consiga fazer eu me perdoar", disse Irís.

RELEMBRE O CASO

A vítima de 33 anos, natural de Natal, foi morta a tiros após o ex-marido da namorada invadir o apartamento onde o casal estava e disparar contra ele. A vítima morreu no local.

Os dois filhos da namorada de Jackson, Irís Mayara Vale, e um filho da vítima viram o crime, ocorrido na noite de sábado (12), segundo a mulher em entrevista à TV Arapuan. Apesar da ação, apenas Jackson -que viajou de Natal até Campina Grande para visitar a companheira- foi atingido pelos disparos.

O suspeito fugiu após ter supostamente cometido o crime e está foragido. Ele não foi preso até esta terça-feira (15), segundo a Polícia Civil da Paraíba.

A suspeita é que o crime tenha sido motivado por ciúmes do relacionamento da ex-companheira, de acordo com a corporação. Irís contou que o Adelson afirmava que a família dele foi destruída pela vítima.

Adelson já teria ameaçado Jackson, que fez um boletim de ocorrência contra o suspeito em Natal, disse o delegado Ramirez São Pedro à emissora. A namorada da vítima também tem uma medida protetiva contra o ex-marido.