SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois homens foram mortos foi mortos a tiros em supostos confrontos com policiais militares do Baep (Batalhão Especiais de Ações Especiais de Polícia) na tarde desta terça-feira (15), em Guarujá, no litoral de São Paulo.

As duas mortes ocorrem no mesmo dia em que um delegado da Polícia Federal foi baleado e, segundo entidade, está em estado grave.

O primeiro caso, segundo a Polícia Militar, foi no fim da manhã, na região de Vicente de Carvalho. O outro, por voltas das 15h50 no bairro Santa Rosa.

Questionada sobre os óbitos, a Secretaria da Segurança Pública não respondeu até a publicação desta reportagem.

De acordo com a prefeitura, no início da tarde o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Pae Cará, em Vicente de Carvalho.

"A equipe chegou ao local às 13h, mas o atendimento já estava sendo realizado pelo Grupo Resgate Atenção das Urgências e Emergência [GRAU], do Corpo de Bombeiros. O homem foi socorrido ao Pronto-Socorro de Vicente de Carvalho, mas veio a óbito", afirmou a administração municipal.

Na segunda morte, disse a PM, o confronto com os agentes do Baep ocorreu volta das 15h50 na rua Vereador Jorge Moura, na Vila Santa Rosa.

O homem foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiro à unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Matheus Santamaria - UPA Rodoviária. Segundo a administração municipal, ele não sobreviveu.

Ao todo, 18 pessoas foram mortas na Baixada Santista desde o início da Operação Escudo, deflagrada no mês passado após o assassinato do soldado da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) Patrick Bastos Reis, baleado no dia 27 de julho em Guarujá.

DELEGADO DA PF ESTÁ EM ESTADO GRAVE

O delegado da Polícia Federal baleado nesta manhã está internado em estado grave, segundo o SINPF-SP (Sindicato dos Policiais Federais em São Paulo) disse ter sido informado pelo pelo Hospital Santo Amaro -a instituição médica não atendeu aos telefonemas da reportagem, nem respondeu a email.

Segundo a PF, Thiago Selling cumpria mandado de busca e apreensão quando foi atingido. Ele foi socorrido em uma viatura da própria PF e levado a um hospital da cidade.

Dois suspeitos acabaram presos com uma submetralhadora, uma pistola, dinheiro e drogas, ainda segundo a PF.

Conforme o SINPF-SP, o delegado tem 40 anos e iniciou a carreira como escrivão. A entidade disse que ele está em estado grave.

A Polícia Militar não informou se a troca de tiros na tarde desta terça foi uma reação ao disparo contra o delegado da PF.

Três homens foram indiciados pela morte do soldado da Rota, em 27 de julho, e se tornaram réus pelo assassinato do soldado.

O efetivo da Operação Escudo ultrapassou 600 policiais e o objetivo principal da ação, que continua, é sufocar o tráfico de drogas e desarticular o crime organizado na Baixada Santista, segundo o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Em suas redes sociais, na quarta-feira (9), o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, afirmou que 313 pessoas foram presas na operação, sendo que 113 eram procuradas pela Justiça, e 15 adolescentes, apreendidos.

O titular da pasta escreveu que a polícia também apreendeu 44 armas e 790 quilos de drogas.