SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apagão em 25 estados e no Distrito Federal, mais mortes em ação da PM em Guarujá, posse de Santiago Peña no Paraguai e outras notícias para começar esta quarta-feira (16).

MERCADO

Ministro diz que apagão foi causado após sobrecarga no CE, não descarta dolo e aciona PF. Silveira, que comanda pasta de Minas e Energia, também criticou privatização da Eletrobras, sem culpar empresa.

MERCADO

Líderes planejam excluir taxação de offshores de MP, em revés para governo. Imbróglio pode atrasar tramitação de proposta considerada essencial pela equipe econômica.

GOVERNO LULA

Governo tenta fechar reforma ministerial até 6ª e descarta impacto de ruído entre Lira e Haddad. Janela para Planalto resolver o imbróglio do desenho é curta; Lula viaja novamente ao exterior na próxima semana.

CPI DO MST

Agro burro está com dias contados, e invasão da Embrapa foi erro, diz Stedile na CPI do MST. Aliado de Lula, líder do movimento participa de sessão da comissão nesta terça.

VIOLÊNCIA

Guarujá tem mais duas mortes em ação da PM, e total desde operação chega a 18. Suspeitos foram atingidos em supostas troca de tiros; também nesta terça um delegado da PF foi baleado na cidade, que vive onda de violência.

POLÍTICA

Wassef muda o tom e diz que comprou Rolex nos EUA com dinheiro próprio sem pedido de Bolsonaro. Advogado do ex-presidente, alvo de operação da PF, afirma que fez aquisição por decisão pessoal para devolver bem ao TCU.

JUSTIÇA

Foragido por bomba em aeroporto tenta entrar em posse com Lula no Paraguai. Blogueiro Wellington Macedo, ex-assessor de Damares, diz que não sabia do artefato e alega ser perseguido.

CPI DO 8 DE JANEIRO

Ao menos 13 militares da ativa estão na mira da PF pelos ataques do 8/1. Mauro Cid é onipresente em investigações, mas lista inclui generais, coronéis, major e sargento.

MERCOSUL

Peña assume Presidência do Paraguai com acenos a Lula, Cartes e Taiwan. Novo presidente insistiu na ideia de inserir país nos mercados globais e focou boa parte de discurso na política externa.

CRACOLÂNDIA

GCM dispara balas de borracha na cracolândia, e usuários voltam a se espalhar pelo centro de SP. Mais cedo, lojistas da Santa Ifigênia tentaram impedir com grades a instalação do fluxo na região.

CELEBRIDADES

Pais de Larissa Manoela botam casa à venda por R$ 10 milhões sem o conhecimento da filha. Imóvel em condomínio da Barra da Tijuca ocupa um terreno de 2.000 metros quadrados e pertence à holding familiar da qual a artista era sócia.

COTIDIANO

Dez ficam feridos em briga generalizada em mercado no litoral de SP. Envolvidos sofreram apenas ferimentos leves; motivação será investigada.