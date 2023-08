SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Criminosos atacaram e incendiaram um carro-forte na noite desta terça-feira (15) no km 125, no sentido interior-capital, da rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara d´Oeste (a 138 km de São Paulo).

Segundo testemunhas, houve tiroteio no local. Cinco pessoas ficaram feridas e três precisaram ser levadas a hospitais da região. Entre os feridos estão vigilantes que estavam no carro-forte e tentaram fugir da quadrilha de assaltantes.

Bombeiros, policiais militares e guardas municipais foram para o local. A polícia faz buscas na região para tentar encontrar os criminosos. Não há informações sobre valores roubados.

Uma faixa e o acostamento da rodovia foram interditados no trecho em que ocorreu o ataque.

Em um caso parecido, uma quadrilha explodiu um carro-forte no dia 16 de maio, também em Santa Bárbara d'Oeste, e fugiu com o dinheiro que era transportado. Houve troca de tiros e ninguém foi preso.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Militar e da Polícia Civil, os bandidos levaram R$ 2 milhões. Horas depois do crime, porém, foram recuperados cerca de R$ 570 mil.

O ataque aconteceu por volta das 18h30, no km 135 da rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), sentido Americana (SP). Segundo relato dos funcionários da empresa de transporte de valores à polícia, os bandidos estavam em três veículos e aproveitaram para agir no momento em que o trânsito ficou mais lento na via.