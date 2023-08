SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso após ter confessado que matou a ex-companheira com golpes de foice nesta quarta-feira (16), em Ceilândia (DF).

O suspeito de 37 anos chegou na porta da delegacia alegando ter matado uma pessoa, disse a Polícia Civil. A vítima se tratava de uma mulher de 39 anos, ex-companheira dele.

Ele justificou que cometeu o crime com uma foice após flagrá-la com outro homem, segundo a Polícia Militar. A vítima foi atingida na cabeça com um golpe de foice e veio a óbito no local.

Após a confissão, a polícia foi até o local do crime, onde foi solicitada a perícia. O homem foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio e conduzido à prisão. A rpeortagem não conseguiu localizar a defesa.