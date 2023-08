SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 48 anos foi presa em flagrante após matar o marido com uma arma que ele teria comprado para ameaçá-la em Jaguariaíva, a cerca de 235 quilômetros de Curitiba.

Ao chegar do trabalho nesta terça-feira (15), a suspeita teria colocado remédio na bebida da vítima, de 46 anos, para dopá-lo. Ao ficar sonolento, a mulher aproveitou para pegar a arma e atirar contra o rosto do homem. A vítima morreu no local.

A suspeita teria ido até a casa de familiares para buscar ajuda após cometer o crime, mas eles ligaram para a Polícia Militar e ela foi presa na madrugada desta quarta-feira (16).

As investigações apontam que o crime foi motivado em razão de ameaças e agressões que a suspeita estaria sofrendo do marido. Ela confessou o crime, segundo a Polícia Civil.

O delegado Lucas Maia afirmou que a suspeita alegou que o companheiro teria comprado a arma há alguns dias e estaria ameaçando matá-la nas últimas semanas. Não foi informado se a mulher havia registrado algum boletim de ocorrência contra o homem.

Como o nome da suspeita não foi divulgado, a reportagem não conseguiu encontrar a defesa para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.