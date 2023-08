SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal apreendeu mais de uma tonelada de drogas e prendeu três colombianos e dois brasileiros por tráfico de drogas, em Rorainópolis, em Roraima, na tarde de quarta-feira (16).

Investigações conduzidas pela PF identificaram que um grande carregamento de drogas era transportado do estado do Amazonas para Roraima por meio de rios. Em Roraima, os entorpecentes seriam reembalados e, de carreta, seriam distribuídos para estados do sul e sudeste do país.

Pela manhã, com apoio da Ficco (Força Integrada e Combate ao Crime Organizado), os agentes flagraram cinco suspeitos descarregando meia tonelada de drogas de um veículo.

Os agentes, na sequência, fizeram diligências para encontrar o restante do grupo. Os policiais desceram um rio em uma embarcação para chegar ao local onde estariam os demais suspeitos e foram recebidos a tiros por traficantes, diz a PF.

Os suspeitos conseguiram fugir, mas deixaram mais de meia tonelada de cocaína e skunk para trás, além de dois fuzis AK-47, duas espingardas, um riffle e uma pistola 9mm, e muita munição.

Os cinco suspeitos presos serão encaminhados ao sistema prisional e ficarão à disposição da Justiça. As investigações seguem para tentar identificar e localizar o restante dos suspeitos.