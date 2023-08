SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia investiga uma denúncia de maus-tratos contra cavalos em um chá revelação realizado no último final de semana em Santa Helena de Goiás (GO).

Para anunciar o sexo do bebê, o casal colocou sinalizadores inflamáveis nas selas de dois cavalos, que se assustaram e correram.

Um vídeo do evento mostra um deles chegando a cair no chão. As imagens geraram a reação de internautas, que apontaram para a possibilidade maus-tratos contra os animais.

O deputado estadual Eduardo Prado (PL-GO), presidente da Comissão dos Direitos dos Animais da Assembleia, enviou ofício ao delegado da região, para que se investigue o casal que organizou o chá revelação. Segundo o deputado, já foi aberto inquérito policial sobre o caso.

Em suas redes sociais, ele afirma que os animais "foram colocados em uma situação de constrangimento e estresse ao extremo". "Os animais claramente estão desconfortáveis, com medo e reagiram para se protegerem. E há quem ache que eles são os errados dessa história.", afirma Prado.

A reportagem tenta contato com os organizadores do evento. O espaço permanece aberto para manifestação.