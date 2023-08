SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os festivais gastronômicos têm dominado a programação do eixo Rio-São Paulo. Neste final de semana, a capital paulista recebe o Taste Festival. O evento, feito em parceria com a Folha de S.Paulo, já passou por mais de 20 cidades em quase todos os continentes e chega à sua sétima edição na cidade três vezes maior que nos anos anteriores.

Entre esta sexta (18) e o domingo (20), e também no próximo final de semana (de 25 a 27 de agosto), ele ocupa o Parque Villa-Lobos, na zona oeste, com dezenas de restaurantes e aulas de culinária. A maior parte da programação é comum a todos os dias de festival, mas algumas atrações fazem parte apenas de um dos finais de semana.

O jornalista Zeca Camargo dará uma palestra no domingo (20), às 15h, sobre suas experiências gastronômicas mundo afora. A conversa faz parte do pré-lançamento do Clube Folha Gourmet, plataforma que oferece descontos e experiências especiais em restaurantes, bares e doceiras da cidade de São Paulo. O programa, que estreia na próxima sexta (25), é exclusivo para assinantes premium do jornal.

Ainda no primeiro fim de semana do Taste, um dos destaques é o Preto Cozinha, do chef Rodrigo Leite. Aberto há cerca de um ano e meio em Pinheiros, o restaurante movimenta a cena da cidade com pratos que evocam a cozinha baiana, como o arroz de xinxim e canela de siri, que serão servidos no evento.

Com produtos orgânicos sazonais, comprados de agricultores locais, o restaurante-escola Da Quebrada também estará no Taste apenas durante o primeiro final de semana. Sob o comando do chef Raul Godoy, os estudantes formados no projeto servirão a já famosa feijoada vegana, entre outros pratos -cada restaurante leva ao festival quatro de suas criações, uma delas exclusiva para o evento.

Também será possível provar a choux cream de banoffee do chef-confeiteiro Lucas Corazza (do programa Que Seja Doce, do GNT) e os espetinhos grelhados do Ping Yang, restaurante do chef Maurício Santi, um dos maiores experts da cozinha tailandesa no Brasil.

Se a ideia de comer tantas opções assustar, fique tranquilo: no Taste, as porções (que custam de R$20 a R$45) são reduzidas, justamente para que seja possível provar diferentes sabores ao longo da visita.

Além de explorar as diversas opções de restaurantes, o grande barato do evento é participar das experiências dos espaços de conhecimento --palcos culinários que recebem grandes chefs para dar aulas sobre suas especialidades.

Entre sexta e domingo, será possível, por exemplo, aprender de pertinho com chefs como Claude Troisgros, do reality Mestre do Sabor, Raul Lemos, ex-MasterChef, Telma Shiraishi, do Aizomê, e Rodrigo Oliveira, do Mocotó.

VEJA ABAIXO AS PRINCIPAIS EXPERIÊNCIAS DO PRIMEIRO FINAL DE SEMANA DO EVENTO

**Sexta, 18**

19h - Claude Troisgros faz risoto de tomate com queijo de cabra.

**Sábado, 19**

14h30 - Edson Leite (Gastronomia Periférica), faz uma parrilhada com vegetais orgânicos da periferia de SP

19h - Tati Pretona, da Laje da Preta, faz sobrecoxa de frango desossada com farofa de cuscuz com vinagrete de quiabo

20h30 - Telma Shiraishi, do Aizomê, prepara kushiyaki (espetinhos) usando o binchotan, o carvão japonês

20h30 - Vini Figueiredo, Rapha Vasconcellos e Kátia Barbosa harmonizam camarão e chocolate com café

**Domingo, 20**

14h30 - Aline Guedes e Rodrigo Freire (Preto Cozinha) investigam os produtos da Feira Preta

15h - Zeca Camargo conversa sobre suas experiências gastronômicas pelo mundo

17h30 - Rodrigo Oliveira, do Mocotó, faz chilli crunch com legumes na brasa