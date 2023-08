SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil paulista emitiu um alerta para riscos de rajadas de vento de até 80 km/h no estado entre esta sexta-feira (18) e segunda-feira (21).

A passagem de um sistema meteorológico pela costa da região sudeste, e também a chegada de uma frente fria, trazem pancadas de chuva no fim de semana, acompanhadas de fortes rajadas de vento, queda de raio e de granizo.

A instabilidade também deverá ser provocada pela formação de um ciclone extratropical no oceano nesta sexta-feira, entre o Uruguai e o extremo sul gaúcho.

"É um ciclone de alta intensidade, mas que vai atingir, principalmente, a faixa litorânea", afirma Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo.

De acordo com a Defesa Civil, nas regiões de Presidente Prudente, Araraquara, Marília e Bauru há risco de chuva de granizo.

"Por isso, não são descartados transtornos como pontos de alagamento e enxurradas", diz, em nota.

A faixa leste de São Paulo, que inclui a capital e a região metropolitana, e o litoral devem ter pancadas de chuva, mas principalmente rajadas de vento que poderão chegar a 80 km/h, que podem provocar transtornos como quedas de árvores.

No mês passado, por causa de rajadas próximas a 100 km/h, provocadas por um ciclone no Sul do país, voos foram cancelados e aviões tiveram de arremeter nos aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital, e Guarulhos, na Grande São Paulo.

A agitação marítima deverá ficar mais intensa com o vento. A recomendação é para se evitar a prática de esportes aquáticos ou influenciados pelo vento, como surfe e vela.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura máxima na capital nesta sexta poderá atingir 30ºC. No fim de semana, mesmo com a tendência de chuva, os termômetros deverão marcar até 26ºC, em média, no município.

Em Santos, na Baixada Santista, apesar da previsão de céu nublado, a temperatura poderá chegar a 37ºC nesta sexta, conforme o instituto.

Em Ubatuba, no litoral norte, chove a partir de sábado (19), mas a máxima deverá ficar sempre acima de 30ºC até segunda-feira.