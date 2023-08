Na semana que marca os 15 anos da morte do baiano Dorival Caymmi, apresta tributo ao saudoso músico na faixa musical deste sábado (19), às 23h15. A emissora pública exibe o show exclusivo "BNegão canta Dorival Caymmi", gravado no estúdio do canal para o programa Todas as Bossas.

Apresentada por Bia Aparecida, a atração em homenagem ao ilustre cantor e compositor pode ser conferida, na íntegra, no app TV Brasil Play. O musical resgata o repertório autoral completo do álbum "Canções Praieiras", primeiro disco de Caymmi, lançado em 1954, e outros hits da longeva trajetória do artista que faleceu em 16 de agosto de 2008, aos 94 anos.

Sucessos do baiano embalam o espetáculo realizado pelo cantor BNegão com o violonista Bernardo Bosisio no histórico estúdio 3 da TV Brasil. Em formato voz e violão, a performance intimista celebra temas da obra de Caymmi que atravessam gerações. Os convidados interpretam clássicos como "O bem do mar", "Canção da Partida"; "Saudade de Itapoã" e "É doce morrer no mar", entre outras músicas.

Durante o especial, a dupla faz releituras de faixas atemporais do marcante universo que Dorival Caymmi deixou como legado. BNegão e Bernardo Bosisio cativam ao imprimir encanto à exibição. Grande parcela das letras e melodias tem inspiração no encontro dos jangadeiros com o mar e seus mistérios.

Repletas de poesia, beleza e profundidade, as obras selecionadas para o show na TV Brasil combinam o estilo próprio desenvolvido por Dorival Caymmi. As canções do artista se distinguem pela espontaneidade nos versos, associada à riqueza melódica e ao tom dengoso e sensual da execução.

Faceta múltipla