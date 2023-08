SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial militar foi flagrado em vídeo apertando o pescoço de um aluno de 16 anos em uma escola estadual na cidade de Santos, litoral de São Paulo.

As imagens gravadas com o celular de uma aluna mostram o policial com as mãos no pescoço do jovem, que está encostado contra a parede de uma das salas da Escola Estadual Luisa Macuco, na Ponta da Praia, bairro nobre da cidade.

Dois policiais conversam com o estudante e, num dado momento, um dos PMs segura fortemente em seu pescoço. O outro agente não participa das agressões, mas nada faz para impedir o colega. O jovem então empurra o braço do PM mais exaltado, que o larga.

Os agentes não foram afastados. Em nota, a SSP-SP informou que a Polícia Militar "apura todas as circunstâncias dos fatos por meio de inquérito". Segundo a pasta, os responsáveis pelo estudante foram chamados na escola e levados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos, onde o caso foi registrado.

O estudante realizou exames no Instituto Médico Legal (IML). Os laudos ainda não foram concluídos

A Diretoria Estadual de Ensino e a unidade escolar informaram que "colaboram com as autoridades e estão à disposição da comunidade para mais esclarecimentos".