CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 24 anos e seus dois filhos, um menino de cinco anos e uma menina de quase três meses, foram encontrados mortos na quarta-feira (16) dentro de um carro submerso no rio Iguaçu, que corta a cidade de Porto União, em Santa Catarina, no limite com o estado do Paraná.

A DPCAMI (Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso) de Porto União instaurou inquérito para apurar as circunstâncias das mortes.

Carla Andriele de Souza Mathias, 24 anos, e os filhos Roger Mathias Garcia da Silva e Rafaela Manueli Mathias, foram sepultados na tarde de quinta-feira (17), no Cemitério Santa Marta, em Porto União, onde moravam.

De acordo com o delegado Wellington Gustavo Spiacci, que está à frente do caso, a família estava desaparecida desde a manhã de terça-feira (15).

Ainda na noite de terça, um homem foi até o quartel do Corpo de Bombeiros Militar na cidade informando que viu algo de cor vermelha afundando nas águas do rio Iguaçu.

A equipe do 9º Batalhão de Bombeiros Militar iniciou as buscas com a utilização de um sonar e, com base nas imagens obtidas pelo instrumento, a equipe fez mergulhos e encontrou o veículo, um Celta de cor vermelha.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro foi encontrado com portas e vidros fechados.

O veículo foi localizado cerca de 3 metros de profundidade e a uma distância aproximada de 7 metros da margem do rio.

O carro foi puxado para a margem do rio, e os corpos das vítimas foram retirados. Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica foram acionados.

