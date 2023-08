SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A linha 5-lilás de metrô, que conecta bairros da zona sul de São Paulo, teve uma falha técnica e ficou totalmente paralisada por cerca de duas horas na tarde desta sexta-feira (18). Passageiros enfrentaram filas enormes e atrasos para utilizar ônibus do sistema Paese (Plano de Apoio em Situação de Emergência), que fizeram a conexão entre as 17 estações da linha.

A falha teve início às 14h10. Por volta das 16h, a concessionária ViaMobilidade disse que a circulação dos trens começava a ser normalizada.

O motivo da falha foi uma tentativa de furto de cabos de fibra ótica, segundo a empresa. Essa tentativa de furto ocorreu na região do Horto do Ipê, próximo à estação Capão Redondo, parada final da linha 5-lilás.

Na estação Santo Amaro, zona sul da capital, dezenas de passageiros eram orientados a sair da plataforma e esperar pela condução. Avisos sonoros nas estações e funcionários direcionavam as pessoas para os locais onde deveriam aguardar os veículos. Segundo uma passageira, os ônibus do Paese chegavam em intervalos com mais de 30 minutos.

"Foram acionados 80 ônibus do sistema Paese para atender o fluxo de passageiros, em ambos os sentidos", disse a ViaMobilidade. A empresa diz que a normalização leva algum tempo por causa do represamento de trens que ocorre após qualquer paralisação.

Já o Metrô, nas redes sociais, orientava a utilização da linha 4-amarela como alternativa para quem precisasse acessar a linha 9-esmeralda da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos.