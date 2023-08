SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ônibus com torcedores do Corinthians capotou na madrugada deste domingo (20) na rodovia Fernão Dias.

O motorista perdeu o controle do ônibus em uma curva e se chocou contra o talude antes de capotar. As informações ainda são preliminares.

O ônibus com 48 passageiros se acidentou no km 525 na BR-381 em Brumadinho. Eles voltavam para São Paulo após uma partida entre Cruzeiro e Corinthians no Mineirão.

Pelo menos sete pessoas morreram, informou a Arteris, que administra a rodovia.

A pista no sentido São Paulo está interditada com 4 km de congestionamento, diz a concessionária.