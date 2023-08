SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Malafaia na Marcha para Jesus, expectativa por prisão de Bolsonaro, eleições no Equador e outras notícias do dia para começar o seu domingo (20).

STF

Nação pertence a Jesus, não a Alexandre de Moraes, diz Malafaia na Marcha para Jesus Rio. Mote deste ano é liberdade de expressão, tema que agita a base bolsonarista, ainda forte nas igrejas evangélicas.

POLÍTICA

Parem com esse negócio de prisão, diz Carlos sobre Jair Bolsonaro. Vereador faz desabafo em suas redes sociais sobre aliados que alimentam a expectativa de prisão do ex-presidente. Prisão de Bolsonaro agora só se justificaria sob perigo iminente para investigação.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Profissionais liberais fazem lobby por tratamento diferenciado na Reforma Tributária. Advogados querem regime específico contra alta na carga; grandes prefeituras também temem perdas.

FOLHAJUS

Verba pública gasta com evento de Gilmar em Lisboa soma ao menos R$ 1 milhão. Fórum em Portugal atraiu ministros do governo Lula, governadores, parlamentares e membros do Judiciário.

AMÉRICA LATINA

Equador elege presidente no 'pleito do colete à prova de balas' após assassinato. País vota em eleição extraordinária sob trauma de morte a tiros de candidato e ataques a políticos.

CRACOLÂNDIA

PM que atua na área da cracolândia é preso sob suspeita de tráfico. Entorpecentes foram encontrados no carro particular do soldado; ele teve a prisão preventiva decretada e foi encaminhado ao presídio militar Romão Gomes, na zona norte de SP.

INTERIOR DE SÃO PAULO

Médica é encontrada morta dentro de mala no interior de SP; namorado é suspeito. Polícia de São José do Rio Preto foi acionada por amiga que estranhou falta de resposta a mensagens; caso é investigado.

LGBTQIA+

BH proíbe linguagem neutra em escolas públicas e particulares. Norma, que havia sido vetada por prefeito, prevê sanções em caso de descumprimento; autor do projeto original, deputado Nikolas Ferreira comemorou publicação.

MENTE

Um terço dos brasileiros relata ansiedade, problemas com sono e alimentação, diz Datafolha. Pesquisa mostra que, embora sintomas emocionais sejam frequentes, população tem boa avaliação da saúde mental.

TELEVISÃO

Faustão pede orações e diz que passará por cirurgia: 'Rezem por mim'. Em vídeo gravado pelo filho, apresentador elogia equipe médica e agradece carinho da família.

ILUSTRADA

Britney Spears se separa, compra um cavalo e joga a sua autobiografia no lixo. Cantora lançou o single 'Mind Your Business' com will.i.am e se preparava para a chegada do livro 'A Mulher em Mim' às livrarias.

TELEVISÃO

Mãe de Larissa Manoela passa mal durante entrevista e desabafa: 'Nunca quis o dinheiro dela'. Silvana Taques conversa com SBT e rebate as acusações sobre abuso na administração da carreira e bens da filha.

INTERIOR DE SÃO PAULO

Rodeios crescem no rastro de Barretos e faturamento chega a R$ 10 bilhões. SP e MG concentram eventos, que foram realizados em 900 locais em 2022 e agora devem chegar a 1.200.

MERCADO

Comprou pacote 'Promo' da 123milhas? Tire suas dúvidas sobre o cancelamento. Companhia disponibilizou voucher para ressarcir os consumidores com compras a preço de mercado.