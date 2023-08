SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar prendeu na noite de sábado (19) o homem de 26 anos suspeito de matar a namorada, a médica Thallita da Cruz Fernandes, 28, na sexta (18), em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Segundo a PM, ele aparentava tranquilidade e disse não se lembrar do que aconteceu.

Já havia um mandado de prisão contra ele emitido pela Justiça. O 9º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) afirmou que recebeu informações de que o suspeito estaria na Vila Elmaz, em São José do Rio Preto, e intensificou o patrulhamento na região.

Ainda segundo a PM, ele foi visto pelos policiais no quintal da casa da mãe e, ao perceber a presença deles, se trancou no quarto. Os militares afirmaram que explicaram para mãe dele que ele é acusado de feminicídio e ela pediu que ele saísse do quarto e se entregasse.

Os militares afirmaram que o homem aparentava estar tranquilo e disse que não se recordava do que tinha acontecido. Ele, de acordo com os militares, afirmou que o casal tinha brigas e discussões e que, na sexta-feira, os dois discutiram, mas ele não se lembrava do que teria acontecido depois.

Ele foi levado para o Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais), onde permaneceu preso. O nome dele não foi divulgado oficialmente.

Não foi informado se o suspeito apresentou defesa.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) foi questionada, mas não respondeu.

O TJSP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) informou que o suspeito passou por audiência de custódia e a permaneceu preso.

Médica foi encontrada morta em mala

Thallita da Cruz Fernandes foi encontrada morta dentro de uma mala no apartamento em que vivia em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, na sexta-feira (18).

Fernandes vivia em um prédio na Vila Imperial, em São José do Rio Preto, segundo a SSP.

A Polícia Militar foi acionada por uma amiga que disse ter ficado preocupada quando a médica deixou de responder as mensagens no dia anterior.

A amiga foi até o prédio e soube pelo porteiro que Fernandes não tinha saído do imóvel desde o dia anterior.

"Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegaram ao local, se depararam com a vítima já em óbito com ferimentos de faca pelo corpo", traz nota da SSP.

A médica se formou em 2021 na Famerp (Faculdade de Medicina de Rio Preto). O Hospital de Base Rio Preto publicou uma nota de condolências em uma rede social.

"Formada em 2021 pela Famerp, Thallita atuou para melhor atendimento de centenas de pacientes. A Funfarme manifesta suas condolências à amigos e familiares", diz trecho da publicação.