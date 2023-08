SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil informou que foram identificados três dos sete torcedores do Corinthians que morreram após o ônibus que eles estavam capotar na madrugada de domingo (20) na Fernão Dias, em Brumadinho (MG).

Os nomes das vítimas identificadas ainda não foram divulgados pela corporação. A liberação dos corpos deve ocorrer ainda neste domingo, segundo a Polícia Civil mineira.

Os torcedores que morreram não estavam com seus documentos no momento do acidente, o que dificultou a identificação. O trabalho para reconhecimento dos corpos está sendo feito pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Entenda o caso

O motorista havia gritado que o ônibus estava sem freio pouco antes de o veículo capotar, segundo o relato de torcedores ao Corpo de Bombeiros.

A caravana do Vale do Paraíba estava em uma curva e se chocou contra um barranco antes de capotar. O acidente aconteceu por volta das 2h50.

Ainda não há uma lista oficial de passageiros. Os Bombeiros falam em 43 torcedores envolvidos no acidente. A PRF e a Arteris, que administra a rodovia, dizem que são 48.

O ônibus estava irregular, informou a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). O UOL tenta contato com a empresa responsável pelo veículo.

A Agência informa que o veículo envolvido, de placa LPH3885, não possui registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros, portanto a viagem é considerada irregular.

Nota da ANTT

O acidente aconteceu no km 525 da BR-381, descida da serra, em Minas Gerais. Eles voltavam para São Paulo após uma partida entre Cruzeiro e Corinthians no Mineirão. Os clubes empataram em 1 a 1.

Sete pessoas morreram e uma está hospitalizada em estado grave. A PRF e a Polícia Civil de Minas chegaram a divulgar o número de oito mortos, mas corrigiram a informação.

Ao todo, 27 pessoas foram encaminhadas para hospitais e seis recusaram atendimento, informou o Corpo de Bombeiros.

Entre os mortos, quatro eram da torcida organizada Coringão Chopp e três eram da Gaviões da Fiel Vale do Paraíba.