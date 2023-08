BARRETOS, SP (FOLHAPRESS) - Segundo competidor a montar na etapa final do circuito da PBR (Professional Bull Riders) em Barretos neste domingo (20), o goiano Jean Pereira, 27, acompanhou do ambulatório médico boa parte da disputa que o consagrou campeão brasileiro da Festa do Peão de Boiadeiro.

Ao alcançar 87,5 pontos, de 100 possíveis, ele se ajoelhou, ergueu os braços, apontou as mãos para o céu e, em seguida, foi para o ambulatório ser atendido devido a uma lesão que resultou em pontos no cotovelo direito.

De lá, acompanhou peões caírem, enquanto outros conseguiam parar os oito segundos exigidos sobre os touros, mas sem ameaçar sua liderança na competição, que teve 26 etapas e foi iniciada no segundo semestre do ano passado.

O título valeu ao peão um prêmio de R$ 100 mil, no primeiro dos três rodeios que serão realizados até o dia 27 na festa de Barretos (a 423 km de São Paulo), principal evento do gênero no país.

O peão de Crixás não é um novato no cenário dos rodeios. Só neste ano disputou 21 provas, em São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal e, segundo dados da PBR, conseguiu parar nos animais em 59 das 88 montarias, índice de 67% de sucesso e que renderam até aqui US$ 40.668 dólares em prêmios (R$ 202,2 mil, ao câmbio da última sexta).

"Foi o terceiro ano em Barretos, ano passado fui finalista, trabalhei muito para esse título, já que a pressão é maior em Barretos", disse o peão após o título. Sua preparação conta com uma equipe formada por personal trainer, nutricionista, fisioterapeuta e psicólogo.

A meta do competidor agora é ser campeão mundial nos Estados Unidos, caminho trilhado por outros brasileiros, como seu técnico, o tricampeão mundial Adriano Moraes.

Já o campeão da etapa de Barretos foi Eric Domingos, 24, que também foi o atleta revelação da temporada.

Além de Pereira, pelo menos outros três peões sofreram lesões durante a disputa. Para a final deste domingo, cada um escolheu os touros conforme sua posição no ranking nacional.

Gabriel Morais, 22, de São Francisco de Sales (MG), teve a chance de levar o título, mas foi desclassificado e terminou a disputa na terceira posição. Ele, que precisava de uma montaria de 89,5 pontos, conseguiu ficar os oito segundos sobre o touro e chegou a ajoelhar em agradecimento, mas tocou com a mão que não segurava a corda no animal, o que é proibido, e ficou sem nota.

COMO É A NOTA

Na montaria em touros, o peão segura a corda com uma das mãos. A outra não pode tocar em nada, nem no próprio corpo. Na avaliação, os juízes levam em consideração o grau de dificuldade que o touro impõe ao peão.

Quanto maior a dificuldade, melhor a nota, desde que resista ao tempo regulamentar, que é de oito segundos. Se o peão não ficar oito segundos sobre o animal, a nota será zero.

Caso consiga cumprir o tempo, ele e o touro são avaliados, cada um, com notas de 0 a 50. A soma é a nota final do competidor.

Além das finais da PBR, Barretos receberá as finais da LNR (Liga Nacional de Rodeio), de segunda-feira (21) a quarta (23) e sábado (26), e o Barretos International Rodeo, entre os dias 24 e 27.

A previsão é que a festa receba 900 mil visitantes até o dia 27, data em que será conhecido o novo campeão do rodeio internacional ?que levará para casa um prêmio de US$ 40 mil (cerca de R$ 200 mil).