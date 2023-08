SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um passageiro do Metrô de Salvador ficou com a perna presa no vão entre o trem e a plataforma na noite deste domingo (20).

O acidente foi registrado na Estação Retiro do metrô na noite de domingo, informou a CCR Metrô Bahia, responsável pelo transporte.

Passageiros gravaram o momento em que o homem recebia auxílio de um agente de segurança do próprio metrô para sair do vão.

Após ser retirado e receber os primeiros socorros, o homem recusou encaminhamento para uma unidade de saúde e seguiu viagem sem informar destino, informou a CCR Metrô Bahia, concessionária responsável pela via.

"A concessionária reforça que realiza campanhas de conscientização sobre os cuidados durante o embarque, a viagem e o desembarque dos trens", disse a CCR Metrô Bahia, em nota.