SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O piloto de um helicóptero que caiu com três pessoas no meio da floresta amazônica fez um vídeo mostrando a destruição da aeronave e o estado de saúde de colegas pouco após o acidente.

Josilei Albino de Freitas, 51, gravou o vídeo ainda na tarde da quarta-feira (16), quando a aeronave que ele pilotava caiu em uma viagem entre a Aldeia Maritepu, no Pará, e a cidade de Macapá.

Nas imagens, divulgadas nas redes sociais, Josilei mostra que os outros dois ocupantes do helicóptero, o engenheiro José Francisco Pereira e o mecânico Gabriel Assis estão em bom estado de saúde.

O piloto grava a aeronave e mostra que as árvores amorteceram o impacto da queda.

Ele conta que a aeronave sofreu uma "pane catastrófica" e perdeu a rotação de rotor antes do acidente.

"Procurei um local de pouso, mas, como é selva, não tem local de pouso. Colocamos sobre as árvores e assim pousamos", disse o piloto Josilei Albino de Freitas, em vídeo publicado nas redes sociais.

Os três homens foram resgatados com vida no sábado (19), após uma força-tarefa conjunta entre os governos do Amapá e do Pará.

Os três tinham quadro de desidratação e receberam atendimento no Hospital de Emergência de Macapá.

RELEMBRE O CASO

O trio fazia a inspeção de pistas de pouso na região do Parque Nacional do Tumucumaque e voltava da Aldeia Maritepu para Macapá quando desapareceu na tarde da quarta-feira (16).

A decolagem ocorreu às 12h (horário local) e o grupo deveria ter pousado em Macapá às 14 do mesmo dia, mas não chegou.

Todos foram resgatados com vida no sábado (19).