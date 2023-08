SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - Um ladrão devolveu o celular que havia furtado horas antes após se arrepender do crime. O caso aconteceu na noite deste domingo (20) no bairro de Água Santa, no município de Barbacena (MG).

Segundo a Polícia Militar, um homem de 56 anos saía de um culto evangélico na rua Água Santa quando foi abordado pelo assaltante, que simulava estar com uma arma. Ao perceber que o ladrão estava desarmado, a vítima ainda tentou lutar contra o bandido, mas acabou cedendo após ameaças de agressão.

O homem acionou a Polícia Militar, que foi ao local do crime, mas não encontrou o ladrão na região. Horas após o ocorrido, o assaltante respondeu a uma mensagem da filha da vítima, afirmando que havia se arrependido e queria devolver o celular.

Em contato com os policiais, a vítima foi orientada a marcar um local de encontro para que o assaltante fosse preso durante a devolução do aparelho. Mas, segundo a Polícia Militar, o ladrão suspeitou da ação da polícia, e se recusou a ir ao local sugerido. Ele disse que deixaria o celular em cima do pneu de um carro em outro endereço.

Os policiais acompanharam o homem até o endereço em que ele afirmou que o celular foi deixado, e o aparelho realmente estava no local. O assaltante não foi localizado.