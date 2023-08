SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os torcedores do Corinthians mortos em acidente de ônibus na região metropolitana de Belo Horizonte serão homenageados e velados nesta segunda-feira (21) em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Lá, moravam três das sete vítimas.

Amigos, familiares e membros de torcidas organizadas começaram a se reunir no final da manhã em frente ao ginásio Professor Manoel Cesar Ribeiro, onde será realizada a cerimônia. Os corpos devem chegar ao local por volta das 15h30.

Finalizado tributo, quatro dos mortos serão levados às cidades interioranas de Taubaté, São José dos Campos e São Luiz do Paraitinga, onde viviam, para serem velados.

As vítimas que viviam em Pindamonhangaba serão velados coletivamente no mesmo ginásio da homenagem e deve ser sepultados nesta terça-feira (22). São Allan Aguiar, 31, Hamilton dos Santos, 46, e Valderlei Simão, 41.

O autônomo Mateus Maciel, 47, ajudava a organizar a cerimônia. O homem era tio de Allan. "Ele viajava direto com a torcida e foi nesse jogo porque queria conhecer o Mineirão. Até mandou mensagem, dizendo chegar às 15h de domingo para almoçar com a família aqui em Pinda", conta.

Hamilton e Valderlei Simão também costumavam acompanhar a Gaviões da Fiel, mais famosa associação de fãs corintianos, nas viagens para assistir ao Corinthians.

Faixas e cartazes em homenagem aos mortos eram exibidas no ginásio. "A gente estava sempre junto, nos jogos e nos nossos encontros, então são irmãos nossos que se foram", diz Bruno Freitas, 44, líder da Gaviões no Vale do Paraíba. Ele iria a Belo Horizonte no fim de semana, desistindo pouco antes do embarque.

O ACIDENTE

Eram 2h50 de domingo quando ônibus com torcedores corintianos capotou na altura do km 525 da rodovia Fernão Dias, em Igarapé, Minas gerais. Havia 43 passageiros retornando a São Paulo, 36 ficaram feridos e sete morreram no local. Nove passageiros seguem internados.

O grupo viajara para ver o time do Parque São Jorge jogar contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, na noite do sábado (19).

Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, antes de atingir um barranco e capotar, o condutor do veículo teria gritado que o ônibus estava sem freio. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que a perícia técnica sobre o acidente será realizada pela Polícia Civil ainda nesta segunda.

ONDE SERÃO VELADAS AS VÍTIMAS

**Pindamonhangaba**

Hamilton Rogério dos Santos, 46

Allan luiz Sampaio Aguiar, 31

Vanderlei Rosielyob Henrique Simão, 41

**Taubaté**

José Antônio da Silva, 50

Renan Wellington Barbosa

**São José dos Campos**

Andrew Nicolas Francisco, 26

**São Luiz do Paraitinga**

Rodrigo Lacerda de Barros, 32