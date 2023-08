SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi morto a tiros durante uma ação da Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (21) em Santos, no litoral paulista. Com isso, já são 19 pessoas mortas por policiais na Baixada Santista desde o início da Operação Escudo, que teve início no fim de julho como resposta à morte de um soldado da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar).

A morte foi confirmada pela PM e pela Santa Casa de Misericórdia de Santos. Segundo o Centro de Operações da PM, policiais pediram reforço durante uma troca de tiros por volta das 11h54 na rua Sete, no morro Santa Maria. Um homem ficou ferido e, segundo a PM, foi levado ao hospital para receber atendimento.

A Santa Casa informou que o corpo de um homem ferido com arma de fogo chegou sem vida ao hospital, e foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

Moradores do bairro protestaram contra a ação policial, alegando que houve atraso no acionamento do serviço de atendimento médico. Por volta das 14h, uma moradora do Santa Maria enviou à reportagem uma transmissão de vídeo nas redes sociais que mostrava pessoas na rua gritando palavras de ordem contra policiais militares, que estavam a cerca de um quarteirão de distância dos manifestantes. O vídeo foi apagado minutos depois.

Questionada, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou, por telefone, que havia uma ocorrência em andamento no local e que aguardava a finalização do boletim de ocorrência para dar mais detalhes do caso. A pasta não informou qual era o motivo da presença dos policiais no local.

AÇÃO JÁ É A MAIS LETAL DA PM DESDE O CARANDIRU

A Escudo é a operação da Polícia Militar paulista mais letal desde o massacre do Carandiru. Ela foi deflagrada no fim de julho, após o assassinato do soldado Patrick Bastos Reis, da Rota. Moradores denunciaram o assassinato de pessoas que estariam desarmadas, invasões de casas por policiais mascarados, ameaças a moradores e ao menos um caso de tortura. O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) nega e afirma que não há evidências.

Imagens de câmeras corporais de policiais militares enviadas ao Ministério Público de São Paulo mostram registros de confrontos com criminosos em apenas 3 dos 16 casos iniciais em que houve mortes, que ocorreram entre os dias 28 de julho e 2 de agosto.

Outras duas pessoas foram mortas pela PM em Guarujá na última terça-feira (15).

Na última sexta-feira (18), a SSP informou que PMs que faziam patrulhamento pela Operação Escudo prenderam um homem procurado pela Justiça com diversas passagens criminais em Guarujá. O criminoso, segundo a pasta, é conhecido como "Jeffinho" e foi preso na Vila Baiana, uma favela próximo à praia da Enseada. Foram apreendidas duas pistolas, dez aparelhos de telefone celular e porções de drogas na ação, segundo a secretaria.