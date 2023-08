SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Hacker da "Vaza Jato" condenado a 20 anos de prisão, Moraes arquiva investigação contra 6 empresários bolsonaristas, Lula chega ao lado de Dilma para cúpula do Brics e outras notícias para começar esta terça-feira (22).

JUSTIÇA

Hacker Delgatti é condenado a 20 anos de prisão por invasão de contas da Lava Jato. Decisão da 10ª Vara Federal de Brasília foi tomada no caso de hackeamento do Telegram; cabe recurso.

JUSTIÇA

Moraes arquiva investigação controversa contra 6 empresários bolsonaristas de grupo de WhatsApp. Outros dois, Meyer Nigri e Luciano Hang, continuam sob investigação; ação da PF foi alvo de críticas na época.

JAIR BOLSONARO

Defesa de Bolsonaro ignora TCU para tentar afastar crime de peculato nas joias. Advogados de ex-presidente classificam o caso como mera irregularidade de caráter administrativo.

POLÍTICA

PF quebra senhas e analisa conteúdo de celulares de Wassef e de pai de Mauro Cid. General da reserva e advogado de Bolsonaro, investigados no caso das joias, foram alvo de busca e apreensão na última semana.

FORÇAS ARMADAS

Comandante tenta unir Exército em meio a crises e prega legalismo militar. General Tomás Paiva deu ordem interna diante de turbilhão de críticas contra a Força desde o fim do governo Bolsonaro.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Cesta básica custa R$ 34,7 bi à União com itens como salmão e picanha. Secretário defende política de desoneração com foco definido, como população mais pobre ou alimentação saudável.

CONGRESSO NACIONAL

Ciro Nogueira mantém pregação anti-Lula e mira a vice de Tarcísio ao Planalto. Presidente do PP diz se manter na oposição, mesmo na iminência de deputado do partido assumir ministério de Lula.

RIO DE JANEIRO - ESTADO

Cláudio Castro decide dar R$ 5.000 a policiais por fuzil apreendido. Premiação está prevista até para ação em dia de folga; regras não beneficiam apreensão de peças de armas.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Lula chega ao lado de Dilma para participar de cúpula do Brics na África do Sul. Associação entre presidente e aliada, que chefia banco da organização, foi evitada em visita à Rússia no mês passado.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Transplante de coração tem 386 pessoas na fila, e quadro como o de Faustão pode ser prioridade. Internado desde 5 de agosto, apresentador está na UTI e faz diálise; lista de espera atende a critérios como urgência do procedimento.

TELEVISÃO

CNN Brasil pode trocar de sede e até de nome para economizar. Donos estariam tentando entender aceitação de outra marca para deixar de pagar royalties; OUTRO LADO: Canal nega planos de mudança, e consultoria afirma não ter feito pesquisa.

MÚSICA

Canção de desconhecido desbanca Taylor Swift e chega ao topo das paradas dos EUA. Desde que foi lançada, faixa de Oliver Anthony foi reproduzida mais de 17,5 milhões de vezes.

PANTANAL

Comida pantaneira quer se firmar com linguiça bovina, coxinha de jacaré e guariroba. Grupo de chefs busca incluir culinária da região entre os atrativos do turismo local.

RIO DE JANEIRO - ESTADO

Serra da Bocaina une fiorde tropical, história do ouro e do café e cultura caiçara. Região é dividida entre parte alta, tomada por cadeia de montanhas, e baixa, com belo litoral.