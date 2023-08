RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O adolescente Bryan Silva Ferreira dos Santos, 16, morreu após ser atingido por um tiro nas costas em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na tarde desta segunda (21).

De acordo com relatório da Polícia Militar, uma viatura da corporação encontrou o jovem já sem vida.

Uma colega da vítima, que é testemunha, relatou que houve um tiroteio e que o jovem foi ferido ao protegê-la. Ambos retornavam da escola, no bairro Apolo 3, quando uma troca de tiros ocorreu na rua Elizeu Mendes Rodrigues.

Segundo afirmou a jovem à polícia, os dois se agacharam ao ouvir os tiros. Em seguida, Santos teria deitado em cima das costas da jovem, momento em que teria sido atingido.

Em nota, a DHNSG (Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí) afirmou que foi acionada e realizou perícia no local. "Diligências estão em andamento para apurar a autoria dos disparos que mataram o adolescente e esclarecer os fatos", diz a nota.

A assessoria de imprensa da PM afirmou que policiais foram acionados para atender uma ocorrência envolvendo um cadáver. "No local, constataram o fato e acionaram a perícia."

Segundo relatos de moradores, criminosos tentaram assaltar ou matar um fuzileiro naval residente no bairro e esse teria sido o motivo do tiroteio. A polícia, no entanto, não confirmou a informação.

Parentes do adolescente estiveram no IML (Instituto Médico Legal) na manhã desta terça (22), mas não quiseram falar com os jornalistas.

Em 2023, o Instituto Fogo Cruzado mapeou ocorrências na região metropolitana do Rio de Janeiro e chegou a 24 casos de crianças e adolescentes vítimas de balas perdidas. Desses, nove morreram (seis crianças e três adolescentes) e 15 ficaram feridos (seis crianças e nove adolescentes).

Em 2022, no mesmo período, o instituto contabilizou 9 crianças e adolescentes vítimas de balas perdidas na região ?duas morreram (todas crianças) e sete ficaram feridas (três crianças e quatro adolescentes).

Tags:

rio