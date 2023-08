SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - O senador Ciro Nogueira (PP-PI) divulgou uma mensagem em que anuncia que fará uma cirurgia na coluna ainda nesta terça-feira (22) para a retirada de um tumor benigno.

O anúncio foi divulgado pelo próprio ex-ministro da Casa Civil a amigos e colegas. No texto, ele diz que ficará afastado pelos próximos dias.

A cirurgia está marcada para ocorrer às 12h desta terça. "Conto com as orações e boas vibrações de todos para que logo me recupere e possamos, mais uma vez, estarmos juntos", escreveu.

Ao contrário da emergência médica de um tumor maligno, o benigno é bem delimitado, de crescimento lento e não se espalha. Esse tipo de tumor também não reincide após sua remoção.