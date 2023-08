SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) encontraram 10 mil porções de drogas, entre maconha, k9, cocaína e skank, em uma casa no conjunto habitacional Sítio Conceição, na zona leste de São Paulo.

A apreensão ocorreu nesta segunda (21), e dois homens foram presos em flagrante. De acordo com a corporação, as drogas seriam destinadas ao tráfico na região da cracolândia, no centro da capital.

A ação foi realizada por policiais da 3ª Delegacia Patrimônio, que investiga crimes cometidos contra órgãos e serviços públicos.

Os agentes conseguiram informações sobre o centro de distribuição de drogas enquanto apuravam o crime de furto de fios e cabos elétricos na cracolândia e chegaram a um imóvel na rua Paraná.

Ainda de acordo com a polícia, no local a equipe percebeu que um indivíduo gravava imagens da viatura ?na sequência ele teria entrado em outro imóvel nas proximidades.

Os trabalhos continuaram e foi descoberto na casa da rua Paraná um compartimento instalado no chão, onde estava escondida parte da droga e um caderno com a contabilidade do tráfico.

Os agentes, então, procuraram o homem que filmava a viatura e o encontraram com outro suspeito na rua Barão Teixeira de Camargo. Segundo a polícia, a dupla tentou fugir, mas foi detida em um córrego quando tentava se livrar de uma bolsa com drogas.