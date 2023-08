RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Alunos de uma escola municipal de Duque de Caxias (a cerca de 20 km do Rio de Janeiro) precisam abrir guarda-chuvas dentro da sala de aula para não serem molhados.

O problema ocorre na escola municipal Professora Maria de Araújo da Silva, no bairro da Taquara, perto da serra de Petrópolis. A estrutura da escola também tem problemas na parte elétrica. Mães afirmam que alunos já tomaram choque ao usar os bebedouros e mexer em maçanetas.

A escola, com pouco mais de 500 matriculados, é a única da região que recebe alunos até o 9° ano.

A Prefeitura de Duque de Caxias afirmou que a escola foi vistoriada pela Defesa Civil do município na última semana e que o órgão declarou que a "infraestrutura não oferece risco". A gestão municipal disse ainda que iniciou reformas no local nesta segunda-feira (21).

"Uma equipe da manutenção das escolas da Secretaria Municipal de Obras está cuidando da parte elétrica da instituição de ensino e começou a obra de recuperação do telhado e de reforma da cisterna", afirmou o município, em nota.

Veridiana Devesa tem dois filhos, de 14 e 10 anos, matriculados na escola municipal, e diz temer uma tragédia.

"O teto está desabando. Há rachaduras que promovem a entrada de toda essa água. Estamos no pé da serra, então às vezes chove até granizo. Pode acontecer algo pior quando o verão chegar, porque as chuvas aumentam", afirma ela, que participa do conselho de pais e alunos da instituição.

Além do teto e do fornecimento de energia, a escola também tem problemas externos. Parte de um muro está tombada e placas de concreto da cisterna estão quebradas. O terreno é o espaço de recreação dos alunos. Os pais temem acidentes e dizem que a estrutura impossibilita a realização de atividades físicas.

"A quadra de futebol é desenhada no quadro e as crianças aprendem assim. Não tem futebol na prática", diz Veridiana.

A prefeitura afirmou que o terreno da escola está sendo avaliado para a construção de uma quadra.

Renata Roseo, coordenadora do Sepe-Caxias (Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação de Duque de Caxias) afirma que problemas estruturais se repetem em outras escolas do município.

A rede municipal de ensino de Duque de Caxias tem 188 escolas e cerca de 75 mil alunos.

"As escolas municipais de Caxias são variadas em tamanho e formato. Algumas são em prédios alugados de escolas antigas. Algumas escolas não têm ar-condicionado por conta da carga elétrica, pois são em imóveis velhos e sem manutenção", diz Renata.