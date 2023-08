SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 68 anos morreu após respirar a poeira levantada por veículos em uma via sem asfalto de Brazlândia, no Distrito Federal. Ela denunciava o problema quando passou mal.

Ogeni Pereira Cortes gravava um vídeo no setor Maranata denunciando o perigo da poeira levantada na via VC-541, sem asfalto, quando começou a tossir e passar mal na quinta-feira (17). A mulher, que tinha diabetes tipo 2, foi levada a um hospital e ficou internada por dois dias até morrer no sábado (19).

A morte de Ogeni foi causada por "sepse pulmonar; insuficiência renal aguda; pneumonia adquirida na comunidade e edema agudo de pulmão", informou o atestado de óbito. O atestado também apontou duas comorbidades como fatores que contribuíram para a morte: miocardiopatia chagástica e diabetes.

Nos vídeos gravados por Ogeni antes da morte, é possível ouvir a vítima reclamando do risco causado pela falta de visibilidade na pista.

Ilza Alvaz, irmã de Ogeni, contou que a mulher foi socorrida por um vizinho. "Meu vizinho estava lá conversando com ela e já socorreu ela imediatamente. Ela deu entrada no hospital gritando, de dor no peito. Eles me ligaram, quando cheguei lá, meia hora depois, minha irmã já tinha entrado em coma", disse à reportagem.

Ainda segundo a irmã da vítima, a glicemia de Ogeni estava controlada e ela vivia como uma pessoa saudável. O corpo da idosa foi enterrado no domingo (20).

"Moramos aqui há quase 30 anos. Lutamos há muitos anos por causa dessa poeira. Só ouvimos promessas e nada. É muito revoltante para a gente, saber que perdemos uma pessoa querida por incompetência governamental" afirmou a irmã.

A reportagem buscou a Secretaria de Obras do Distrito Federal para saber se há um planejamento de asfaltamento da via e em busca de um posicionamento sobre o assunto, mas não recebeu retorno até o momento. O espaço será atualizado tão logo haja posicionamento.