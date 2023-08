JOANESBURGO, ÁFRICA DO SUL (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) afirmou nesta terça-feira (22) que o Brasil não pode aceitar o que chamou de "neocolonialismo verde que impõe barreiras comerciais e medidas discriminatórias, sob o pretexto de proteger o meio ambiente".

A fala do presidente ocorreu num fórum empresarial que ocorre no âmbito da cúpula do Brics (bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

Embora não tenha apontado a quem se referia, o governo brasileiro é tradicionalmente crítico a determinadas políticas adotadas por países europeus que, na visão do Brasil, usam o discurso ambiental para justificar medidas protecionistas.

Lula já havia usado termo "neocolonialismo verde" no início de agosto.

Em seu discurso em Joanesburgo nesta terça, Lula também destacou o potencial brasileiro de gerar energia de fontes renováveis.

"Também daremos prioridade à geração de energia solar, eólica, biomassa, etanol e biodiesel. É enorme o nosso potencial de produção de hidrogênio verde", disse.

Tags:

Lula