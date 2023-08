SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a onda de calor que se espalhou no Brasil, a cidade de São Paulo pode bater nesta quarta-feira (23) o recorde de temperatura máxima para agosto em 80 anos, segundo a Climatempo.

Se a previsão de 34°C se confirmar, esta quarta passará a ser o dia mais quente de agosto na cidade de São Paulo em 80 anos. A previsão é que São Paulo continue sem chuva, com muito sol e umidade do ar baixa.

Além disso, a cidade poderá registrar a temperatura mais alta de 2023 até agora, segundo a Climatempo. O recorde de calor neste ano é de 32,5°C, em 16 de janeiro.

Além do calor atípico, os paulistanos vão encarar uma quarta-feira extremamente seca. Os índices de umidade podem cair abaixo de 20% na Grande São Paulo

Segundo a Climatempo, a temperatura de de 34°C é "muito acima do normal para agosto na cidade de São Paulo". Isso é quase 10°C acima da média histórica de temperatura máxima para agosto, que é de 24,5°C.

*

De acordo com registros do Inmet, as maiores temperaturas em agosto já registradas em São Paulo, desde os início das medições, em 1943 foram:

1952 e 1955: 33,1°C (recorde histórico para agosto);

1963: 33,0°C (31/08/1963);

2021 e 1961: 32,8°C (28/08/1961 e em 26/08/2021);

2011: 32,7°C (30/08/2011);

2021, 2011 e 1994: 32,6°C (24/08/2021, 29/08/2011 e 31/08/1994);

2021: 32,4°C (25/08/2021).

MANAUS REGISTRA ALTAS TEMPERATURAS

A sensação térmica de Manaus pode chegar a 42°C nesta quarta-feira, com a previsão da temperatura de próxima a 32°C, conforme informações do Climatempo.

A capital deve registrar pico de calor por volta das 14h desta quarta.

O alto índice de umidade relativa do ar deve aumentar o abafamento.