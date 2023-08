BARRETOS, SP (FOLHAPRESS) - Acostumado a visitar Barretos em agosto para participar da Festa do Peão de Boiadeiro, o empresário catarinense Eduardo Moreira Costa foi convencido por amigos de que seria melhor se hospedar numa cidade vizinha para evitar os altos custos na temporada.

Foi para Olímpia, cidade distante 50 quilômetros de Barretos, que viu o turismo de águas termais ser impulsionado em agosto pela Festa do Peão e deve bater recorde de ocupação entre os dias 17 e 27, período da festa, com 180 mil turistas -média de 16,3 mil por dia, segundo o Orte (Observatório Regional do Turismo e Eventos) de Olímpia. Em 2022, a cidade teve 150 mil pessoas hospedadas durante os 11 dias da festa.

"O hotel é muito mais barato e melhor. A gente vem de van [para o Parque do Peão, que abriga a festa], para poder beber sem riscos, então na prática o que mudou foi pegar meia hora de estrada", disse o empresário.

Em Barretos, a ocupação hoteleira é altíssima durante o evento, praticamente de 100%. Há uma ou outra vaga por desistência de última hora, mas os preços desestimula interessados.

Um hotel simples no centro da cidade tinha vaga nesta terça (22) oferecida em um site de viagem por R$ 1.570 a diária. No mesmo hotel, o valor da diária cai para R$ 220 se a hospedagem for para o mês de setembro.

Hotel localizado dentro do Parque do Peão, o Barretos Park Hotel está com 100% de ocupação desde o início de julho e teve todos os leitos reservados por uma cervejaria, com hóspedes de estados como Santa Catarina, Tocantins e Rio de Janeiro, além de turistas dos Estados Unidos.

No mesmo site, resorts de Olímpia oferecem vagas por valores de até R$ 697 para hospedagem entre quinta-feira (24) e domingo (27), quando ocorre o Barretos International Rodeo, principal atração da Festa do Peão.

Segundo polo hoteleiro do estado, atrás somente da capital, Olímpia vê no evento sertanejo a chance de ampliar a ocupação de sua rede, composta por cerca de 35 mil leitos em resorts, hotéis, pousadas e casas usadas para abrigar turistas.

A reportagem encontrou um grupo de seis amigos, que estava hospedado em Olímpia, num bar na feira comercial da festa, setor que concentra restaurantes, lojas de suvenires, palcos e muitas barracas comercializando bebidas.

Diferentemente do empresário catarinense, eles foram para a festa nos próprios veículos, que usaram para o deslocamento de 245 km entre Uberlândia (MG), onde moram, e Barretos.

"Escolhemos os motoristas da vez, sorte que um deles não bebe, então a gente pode aproveitar a festa como quiser", disse o comerciante Paulo Cardoso.

De acordo com a Secretaria de Turismo de Olímpia, o levantamento é produzido com base na ocupação divulgada pelos meios de hospedagem.

Nos dias que antecediam a festa, 60% dos meios de hospedagem da cidade turística já estavam com mais da 50% de ocupação para as datas. A ocupação em virtude de Barretos, na avaliação da prefeitura, movimenta ainda outros segmentos, como alimentação e transporte.

Em julho, mês de alta temporada por conta das férias escolares, Olímpia recebeu 450 mil turistas, que visitaram principalmente os parques aquáticos Thermas dos Laranjais e Hot Beach.

A festa de Barretos neste ano terá mais de cem shows distribuídos em cinco palcos até domingo, além de três competições envolvendo montarias em touros.

Uma delas já foi concluída e teve o peão goiano Jean Pereira, 27, como vencedor do circuito da PBR (Professional Bull Riders), o que lhe rendeu uma premiação de R$ 100 mil.

A previsão é receber 900 mil visitantes até domingo, data em que será conhecido o novo campeão do Barretos International Rodeo -que levará para casa um prêmio de US$ 40 mil (cerca de R$ 200 mil).