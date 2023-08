SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um menino de cinco anos morreu após ser picado por um escorpião em Ribas do Rio Pardo (MS).

A morte de Pyetro Gabriel Arguelho foi registrada nesta quarta-feira (23), após ele passar uma semana internado em um hospital de Campo Grande.

O menino foi picado pelo animal que estava dentro do sapato dele pouco antes de sair para o colégio na terça-feira (15).

Ele foi levado para um hospital municipal, mas, por causa da complexidade do caso, precisou ser transferido para a capital.

A escola na qual Pyetro estudava cancelou as aulas por motivo de luto na manhã desta quarta, dia do enterro do menino.

A espécie do animal que picou o garoto não foi informada.

Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul afirmou que 2,2 mil casos de picadas de escorpião foram registrados de janeiro a junho de 2023.

"Na maioria das vezes, são quadros leves, em que é necessário analgesia, mas, em crianças e idosos, existe uma gravidade nesses casos, com necessidade de aplicação do soro [anti veneno]", disse Alexandre Moretti de Lima, médico responsável clínico pelo Ciatox/MS.