SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No calor deste inverno, apenas três capitais brasileiras devem ter temperaturas máximas abaixo de 30ºC nesta quinta-feira (24), segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Essas três capitais são as do Sul do país: Porto Alegre (RS), com máxima de 18ºC, Florianópolis (SC), com 22ºC, e Curitiba (PR), com 26ºC.

O Rio de Janeiro é a capital com previsão de dia mais quente nesta quinta, com máxima de 40ºC (a mínima estimada é de 23ºC).

Uma massa de ar quente e seco, que inibe a formação de nuvens, provocou uma onda de forte calor em boa parte do país. Segundo o Inmet, a temperatura poderá ficar até 5°C acima da média para o período nesta semana em ao menos 12 estados, principalmente no Sudeste e no Centro-Oeste.

Nesta quarta-feira (23), foram registrados recordes de calor. É o caso de Cuiabá (MT), que teve o dia mais quente do ano, com 40,8ºC.

O mesmo aconteceu no Distrito Federal. A base meteorológica do Inmet no Gama apontou 33,9º.

Com 32,3ºC nesta quarta, São Paulo registrou o dia mais quente do inverno e a segunda maior temperatura do ano --em 16 de janeiro, chegou a 32,5ºC.

A previsão é que os termômetros marquem até 34ºC nesta quinta no município de São Paulo. Se isso ocorrer, será a maior temperatura para um mês de agosto em 80 anos --o Inmet começou a medição em 1943. O recorde atual, de 33,1ºC, entrou para as estatísticas em 1952 e em 1955.

"Historicamente, agosto é o mês mais seco na capital paulista, e neste ano, devido ao El Niño, está registrando temperaturas acima da média para o período", afirma o meteorologista Thomaz Garcia, do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo -a temperatura média máxima de agosto é de 24,2°C.

CHUVA

Já Porto Alegre teve chuva de granizo nesta quarta -o Rio Grande do Sul esteve com avisos meteorológicos de perigo para tempestades nesta quarta e a Defesa Civil do estado emitiu alerta para temporais e rajadas de vento para até a manhã desta quinta.

A previsão para a capital gaúcha é de chuvas isoladas na sexta (25) e de frio no fim de semana, com tendência de 5ºC de temperatura mínima no domingo (27).