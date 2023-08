SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio no topo do prédio anexo ao Incor (Instituto do Coração), na região central de SP, assustou quem passava pelo local na manhã desta quinta-feira (24).

O fogo ficou concentrado nas torres de resfriamento do ar-condicionado, na parte externa do alto do edifício, que fica entre o Incor e a Secretaria de Estado da Saúde, na rua Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, em Cerqueira César.

Vídeos divulgados em redes sociais mostravam as chamas nos equipamentos no alto do edifício, o que provocava uma intensa fumaça preta.

De acordo Corpo de Bombeiros, não há vítimas. Quatro viaturas trabalharam no rescaldo do local. Inicialmente, a própria brigada de incêndio do hospital atuou e o trabalho ajudou a manter o incêndio confinado, segundo os bombeiros.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, não houve feridos e inicialmente os pacientes do Incor não precisaram ser removidos dos quartos, já que o fogo ficou concentrado no prédio anexo.

Em nota, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP afirmou que o fogo foi rapidamente controlado pela brigada do complexo e pelo Corpo de Bombeiros, e que não foi necessário interromper os atendimentos.

As causas estão sendo apuradas.