SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu na manhã desta quinta-feira (24) as torres de resfriamento do Instituto do Coração, o InCor, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo.

Não há informação de vítimas até o momento. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro viaturas foram enviadas até o local.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram fumaça espessa no local e várias pessoas na calçada.

A reportagem entrou em contato com o InCor e a Faculdade de Medicina da USP, que administra a instituição, para saber como a ocorrência afeta o atendimento. Quando houver resposta, o texto será atualizado.