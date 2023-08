SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rússia diz que líder mercenário morreu em queda de avião, Bolsonaro confirma envio de mensagem contra o STF, onda de saques a supermercados na Argentina e outras notícias para começar esta quinta-feira (24).

GUERRA DA UCRÂNIA

Líder mercenário que desafiou Putin morre em queda de avião, diz Rússia. Aliados ligados ao Grupo Wagner acusam Moscou de ter abatido Ievguêni Prigojin e seu principal comandante.

JAIR BOLSONARO

'Mandei, qual o problema?', diz Bolsonaro sobre mensagem contra o STF. Ex-presidente diz à Folha de S.Paulo que reafirmou posição sobre voto impresso; ele foi aplaudido e vaiado em voo antes de ser internado em hospital para exames.

MAURO CID

Mauro Cid transferiu R$ 367 mil para conta nos EUA após ataques do 8 de janeiro. Montante foi enviado para uma conta do próprio tenente-coronel no país estrangeiro.

GOVERNO LULA

Escolhas de Lula para STJ devem envolver vagas no STF e PGR, questões regionais e de gênero. Nomeações para a corte serão afetadas por definição de substituto de Rosa Weber no Supremo.

CONGRESSO NACIONAL

Senado aprova reajuste de 9% para servidores federais em menos de 5 minutos. Texto amplia ainda de 3 para 4 o número de diretores na Codevasf.

SABESP

Sabesp vai ser a maior privatização do Brasil nos próximos anos, diz Tarcísio. Governador estima que PPI deve movimentar cerca de R$ 200 bi.

RIO DE JANEIRO - ESTADO

Morre aos 88 anos Francisco Dornelles, que foi senador pelo Rio e ministro de Sarney e FHC. Deputado constituinte e vice-governador, assumiu interinamente o estado em 2018, com a prisão de Pezão.

AMÉRICA LATINA

Saques na Argentina passam de 150, chegam a Buenos Aires e respingam na política. Diversos estabelecimentos na periferia da capital foram invadidos em ataques planejados via redes sociais.

CIÊNCIA

Missão indiana Chandrayaan-3 pousa com sucesso na Lua. Iniciativa torna Índia quarto país a realizar uma alunissagem, depois de Rússia, EUA e China.

MENTE

Aumenta registro de autoagressão e de tentativa de suicídio entre crianças e jovens. Comportamento é sinal de sofrimento e requer atenção, afirmam especialistas.

TWITTER

Quitinete de 33 metros quadrados na 'Dubai brasileira' custa R$ 1,6 milhão. Prédio não tem elevador nem garagem; anúncio viraliza nas redes sociais.

COTIDIANO

Só 3 capitais devem ter temperatura abaixo de 30ºC nesta quinta (24); Rio pode chegar a 40ºC. No inverno quente, cidades batem recorde de calor.

MÚSICA

Beyoncé deixa Brasil de fora de sua turnê internacional e irrita fã. Cantora comunicou pelas redes sociais que últimos shows acontecerão em setembro, bem longe daqui.