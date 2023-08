RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Um peão caiu desacordado e em seguida foi pisoteado por um touro na noite desta quarta-feira (23) na Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, ampliando o rol de competidores lesionados no principal evento do gênero no país.

Luis Carlos dos Santos, de Teodoro Sampaio (SP), montava o touro Embaçado, em disputa válida pela semifinal da LNR (Liga Nacional de Rodeio), quando houve o acidente.

A montaria foi muito difícil. Com três segundos, o peão já desequilibrado se chocou com a cabeça do animal, mas seguiu em cima do touro, até que próximo aos oito segundos -tempo para que a montaria seja considerada válida- um novo choque fez o peão cair, já desacordado.

No chão, o touro deu uma cabeçada no peão e, com a pata traseira direita, pisou na cabeça de Santos, que usava capacete. Os salva-vidas atuaram para que Embaçado saísse de perto do competidor.

Imediatamente, a locução pediu a entrada do atendimento médico na arena. Em menos de dois minutos ele já deixava o local imobilizado numa maca carregada por quatro paramédicos.

"Ele já desce desmaiado, gente", disse um dos locutores.

O peão sofreu um corte no rosto e, de acordo com Os Independentes, associação que organiza a festa, foi encaminhado à Santa Casa de Barretos. Ele está consciente, segundo a festa e, nesta quinta (24), tinha quadro estável. O competidor passará por exames neurológicos durante sua internação no hospital barretense.

O caso envolvendo o peão paulista não foi o único durante a Festa do Peão de Barretos, que neste ano celebra 30 anos do surgimento do rodeio internacional, mas foi o mais severo.

Durante a etapa final da PBR (Professional Bull Riders), ao menos dois competidores deixaram a arena sendo amparados por profissionais do rodeio após suas montarias e até mesmo o campeão do circuito, Jean Pereira, viu parte da disputa que o consagrou do ambulatório, depois de ter lesionado o cotovelo direito.

A montaria em touro é considerada a prova mais radical dos rodeios e foi introduzida no país em 1979. Ganhou impulso com a criação do Barretos International Rodeo, 14 anos depois, e que começa nesta quinta-feira (24) no estádio projetado por Oscar Niemeyer (1907-2012).

A final da LNR será disputada no sábado (26) e reunirá oito peões de Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais e Paraná, que buscarão o prêmio de R$ 90 mil atribuído ao campeão. Cinco deles disputarão ainda o The American, competição realizada no Texas (EUA) e que tem premiação de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões).

O campeão da PBR, primeira das três competições realizadas em Barretos neste ano, levou um prêmio de R$ 100 mil. Ao campeão do Barretos International Rodeo, que será conhecido domingo (27), caberá uma premiação de US$ 40 mil (cerca de R$ 200 mil).

Os competidores estrangeiros que estarão na fase internacional foram apresentados no início da tarde desta quinta. Em touros serão quatro: Maison Spain, que é um dos destaques da PRCA (Professional Rodeo Cowboys Association), circuito que é realizado nos Estados Unidos, os norte-americanos Chase Dougherty, Andrew Alvidrez e Thomas Morthensen -os três revelações da última temporada da PBR- e o mexicano Hector Cardona.

REGRAS DAS MONTARIAS EM TOURO

**Objetivo**

Peão precisa ficar oito segundos montado no touro para pontuar; se cair antes, a nota é zero

**Pontuação**

São avaliados os desempenhos do peão e do animal, com no máximo 50 pontos para cada um; a soma deles é a nota do participante. Montarias consideradas boas recebem acima de 85 pontos

**O que não pode**

Peão deve usar só uma mão na montaria; se encostar a outra no touro, é desclassificado. Também não é permitido "enroscar" a espora na corda para buscar firmeza

**Segurança do touro**

Espora pontiaguda é proibida, para não machucar o animal

**Segurança do peão**

Competidores têm utilizado nos rodeios profissionais coletes e capacetes para se protegerem