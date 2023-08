SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O calor em pleno inverno, que mudou a rotina dos paulistanos nesta semana, deu um refresco na tarde desta quinta-feira (26).

A temperatura atingiu 32,2ºC às 15h em São Paulo. No mesmo horário, a Defesa Civil estadual reportava chuva moderada e forte em todas as regiões da cidade, e em parte da região metropolitana, com vento e raios.

A temperatura máxima medida pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) no mirante de Santana, na zona norte do município, foi menor que a da véspera -32,3ºC, a maior registrada neste inverno.

Havia a expectativa de que os termômetros pudessem atingir até 34ºC e fosse registrado o dia mais quente para um mês de agosto em 80 anos, desde que o Inmet começou a fazer a estatística em 1943.

Conforme o instituto, que faz a medição nacional por meio de 750 estações meteorológicas, a maior máxima já registrada para o mês na capital paulista foi em 1952 e em 1955, com 33,1°C.

Uma massa de ar quente e seco, que inibiu a formação de nuvens, provocou a onda de forte calor em boa parte do país nesta semana, principalmente no Sudeste e no Centro Oeste.

Entretanto, a chegada de uma frente fria na tarde desta quinta promete derrubar a temperatura a partir da noite desta quinta-feira e deve chover em todo o fim de semana.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, reportou rajadas de vento de até 60,2 km/h -a marca foi atingida às 14h40 em Santana.

No aeroporto de Congonhas, na zona sul, às 14h houve o registro de rajadas de vento de até 44 km/h. No aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, a marca atingiu 50 km/h.

"Em função do forte calor, principalmente no interior do estado, e da aproximação de uma frente fria pelo oceano, algumas áreas de instabilidade que se propagaram em direção à região metropolitana de São Paulo, seguem atuando na cidade", afirma o CGE, em seu site.

Segundo a meteorologista Helena Turon Balbino, do Inmet, Bertioga registrou a maior máxima do estado nesta quinta, com 37,9ºC. Segundo ela, por causa de ventos de noroeste que desceram do planalto paulistano para o litoral.

Virada do tempo

A frente fria que vai avançar pelo Sul e em parte do Sudeste do país deverá provocar chuva e frio no fim de semana no município de São Paulo e em boa parte do estado.

No sábado (26), por exemplo, a temperatura deverá oscilar entre 13ºC e 18ºC na capital paulista. No domingo, mais frio, a variação prevista é entre 11ºC e 15ºC.

Nos dois dias, o tempo deverá ficar sempre encoberto e não há previsão de aberturas de sol.