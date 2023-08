SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma jovem de 20 anos morreu após pular de um caminhão em movimento com a filha no colo na BR-060, no Distrito Federal.

A vítima estava no veículo com o marido e uma bebê de um ano quando o motorista parou o caminhão para ajudar uma pessoa na pista na noite desta quinta-feira (24).

Sem o motorista, o caminhão, que estava em uma descida, começou a andar sozinho, indo em direção a um barranco, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

A mulher pulou da cabine com a filha nos braços para fugir de um possível acidente, mas foi atropelada por uma das rodas do caminhão e morreu na hora.

A criança teve parte do couro cabeludo arrancado, uma fratura na face e escoriações no corpo e foi levada ao hospital com vida.

A carreta parou após bater em um barranco a cerca de 20 metros do local do acidente, ainda segundo o Corpo de Bombeiros.