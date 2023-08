SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas pessoas foram baleadas enquanto esperavam atendimento em uma Unidade Básica de Saúde, em Salvador (BA), na manhã desta sexta-feira (25).

Por volta das 7h30, um homem armado invadiu o local e atirou contra uma mulher que, de acordo com informações preliminares, era sua ex-companheira. O disparo ricocheteou e acertou a mão de outro paciente, que também aguardava atendimento médico na unidade.

Em nota, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Brotas) informou que trabalha com a hipótese de tentativa de feminicídio. O suspeito deixou o local após o ataque e ainda não foi localizado.

As vítimas receberam os primeiros socorros ainda na UBS e foram levados por equipes do SAMU para o Hospital Geral do Estado (HGE). O estado de saúde dos pacientes não foi informado.

Funcionários que testemunharam a ação relataram que o suspeito, que não foi identificado, deixou a unidade de saúde caminhando pelas ruas da região. A unidade de saúde foi fechada após o episódio.

A UBS de Vila Matos fica localizada no bairro de Rio Vermelho, próximo à Praia da Paciência, uma das mais populares da cidade.