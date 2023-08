SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu um homem de 53 anos condenado por homicídio na cidade de Faxinal dos Guedes, oeste catarinense. O crime aconteceu há 23 anos, no Rio Grande do Sul.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, a prisão ocorreu no curso da Operação Shamar, que combate a violência doméstica contra a mulher e ao feminicídio em Santa Catarina.

De acordo com a investigação, o homem, que não teve o nome divulgado, degolou e matou a ex-companheira a tiros e facadas em Ronda Alta (RS) no dia 8 de fevereiro de 2000.

À época, o crime foi julgado apenas como homicídio, uma vez que não existia a lei do feminicídio. Ele foi condenado a 13 anos e 7 meses de prisão em regime fechado pela Justiça do Rio Grande do Sul.

No entanto, ele ficou 10 anos foragido, segundo a Divisão de Investigação Criminal (DIC).

Após ser descoberto pelas autoridades locais, o homem foi encaminhado ao Presídio Regional de Xanxerê.