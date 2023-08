RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os atletas de jiu-jítsu Erbeth Santos e André Pessoa foram presos em flagrante na quinta-feira (24), em Boituva (SP), a 118 km de São Paulo, por suspeita de estupro e roubo cometidos em Mato Grosso do Sul.

Nesta sexta (25), eles passaram por audiência de custódia e tiveram a prisão preventiva decretada. Segundo a Polícia Civil paulista, ambos negaram que tenham praticado os crimes -a corporação não informou se eles têm advogado.

Erbeth, 29, conquistou títulos por diferentes categorias e federações de jiu-jítsu. Em 2017, venceu nos Estados Unidos o título da Federação Internacional de Brazilian Jiu-Jitsu (IBJJF) na categoria superpesado.

De acordo com a polícia, Erbeth e André, 29, participaram de uma competição em Três Lagoas (MS) e depois foram a uma casa de prostituição da cidade. Lá, segundo o boletim de ocorrência, usaram uma faca para roubar clientes e funcionários. Uma das mulheres afirmou que Erbeth a estuprou e a ameaçou com a faca.

Imagens de uma câmera de segurança do estabelecimento mostram André com uma faca na mão, discutindo com uma mulher. Testemunhas contaram à polícia que eles tinham ainda uma pistola, que não foi localizada.

"Eles roubaram a casa noturna, colocaram todas as mulheres dentro de um quarto, e Erbeth subtraiu os pertences", afirmou o delegado Carlos Antônio Rodrigues, titular da delegacia de Boituva.

Após deixarem Três Lagoas, os atletas dirigiram até São Paulo. A polícia paulista foi acionada e parou o carro em que estavam em um pedágio da rodovia Castello Branco, na altura de Boituva.

No veículo, foram encontrados 24 celulares, R$ 3.500 em espécie e uma faca.

O delegado Carlos Antônio Rodrigues afirmou que os atletas negaram os crimes em interrogatório e afirmaram que foram dopados após consumir "uísque batizado" supostamente oferecido pelas mulheres da casa de prostituição.

Rodrigues disse ainda que delegacias de outros municípios já haviam registrado boletins de ocorrência de agressões e roubos.

"Na delegacia de Penápolis há um boletim de ocorrência de uma vítima que marcou um encontro com Erbeth, recebeu um mata-leão e teve subtraídos celular e bolsa. Em Campo Grande, há um registro de que eles já praticaram roubos e estupro em uma república."