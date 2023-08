SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dia depois ter operações suspensas por causa de uma mensagem equivocada sobre o suposto sequestro de um avião, o aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, tem atrasos e cancelamentos na manhã deste sábado (26).

A companhia Gol informou que, devido à adequação da malha aérea após a suspensão de pousos e decolagens, foram cancelados 12 voos que fariam partidas ou chegadas no aeroporto na manhã deste sábado. Na véspera, foram dois cancelamentos e três voos alternados para o aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior paulista.

Segundo a Infraero, estatal que administra Congonhas, um total de 32 voos foram atrasados por causa do incidente, entre poucos e decolagens. Outros 14 voos foram cancelados.

A suspensão das operações também afetou o aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, onde oito voos foram cancelados entre partidas e chegadas. Na manhã deste sábado, Congonhas opera com ao menos duas decolagens e dois pousos atrasados.

CÓDIGO ERRADO

O aeroporto de Congonhas suspendeu as operações às 20h40, após a torre de controle receber uma mensagem equivocada da cabine de um avião da Azul, vindo do Recife e que estava em processo de aproximação. O código emitido pela aeronave trata de apoderamento ilícito.

Diante do sinal de alerta situação, segundo a Infraero, após o pouso o avião foi direcionado para posição de intervenção, conforme protocolo estabelecido no programa de segurança, e as operações foram suspensas.

A Polícia Federal iniciou os procedimentos de segurança e constatou que não se tratava de apoderamento ilícito, o que pode significar sequestro, e que código havia sido enviado de forma equivocada. As operações foram retomadas às 21h49.