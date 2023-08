Campanha

A campanha nacional de multivacinação começou por Belém, no dia 10 de agosto. Maranhão e Roraima também já iniciaram a multivacinação, em 12 de agosto. No Rio de Janeiro, a mobilização começou na última quarta-feira (23). O ministério já havia antecipado a campanha no Amazonas, no Acre e no Amapá em razão de casos de pólio registrados em março deste ano no Peru, região de fronteira.

Desde 2016, o Brasil aparece na lista da Organização Mundial da Saúde (OMS) como local de risco muito alto para a reintrodução da doença.

Próximas etapas

De acordo com o calendário estabelecido pelo governo federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul serão os próximos estados a receber a campanha de multivacinação. As ações nessas localidades devem começar no dia 9 de setembro, com o Dia D previsto para 16 de setembro.

