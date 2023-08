RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O vereador Marcelo Diniz (Solidariedade), do Rio de Janeiro, diz que sua casa foi atacada a tiros na tarde de sexta-feira (25) na comunidade da Muzema, zona oeste da cidade.

O vereador compartilhou em redes sociais as filmagens de câmeras de segurança. Nas imagens, as pessoas que estavam o imóvel se arrastam no chão para se protegerem dos tios. Além de Diniz, moram na casa seu irmão e os pais, donos de uma venda no térreo.

Segundo o vereador, foram disparados "dezenas de tiros". "Cinco criminosos fortemente armados dispararam contra a minha família, na casa onde moro, desde criança na Muzema", afirmou o vereador.

"Foram dezenas de tiros contra meu pai, minha mãe e dois amigos que tomavam café na pequena venda que os meus pais têm. Todos os tiros foram com intenção de matar, pois foram todos na altura da cabeça e peito. Como podem sujeitos armados de fuzil circularem livremente no meio da rua, com o dia claro e atentarem contra a vida de inocentes e fugirem impunemente?", questionou o vereador.

Ele disse que o governo estadual iniciou "ontem mesmo" as investigações. "O trabalho da Polícia Militar, ontem, depois do ocorrido, ofereceu a segurança necessária para que esses assassinos não voltassem ao local", afirmou

A divisão de Homicídios da Polícia Civil iniciou a investigação, ainda segundo o parlamentar.

"Espero que ninguém tenha que passar o que estou passando. Pois hoje eu poderia estar sendo enterrado, ou pior, meus pais também poderiam ter morrido. Que Deus nos proteja!", disse.