SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Servidor recebe 8,9% do PIB em salários, Exército sabia de gravidade do 8 de janeiro na véspera, ministros veem com apreensão prisão de Bolsonaro e outras notícias para começar este domingo (27).

SERVIDORES

Salário de servidor custa 8,9% do PIB. Privilégios turbinam gastos, mas permanecem divergências sobre soluções.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Cúpula do Exército sabia da gravidade da crise na véspera do 8 de janeiro. Mensagens da inteligência levaram a prontidão inócua; Força não comenta

PGR pede ao Supremo fim do 'Dia do Patriota' em Porto Alegre.

BOLSONARO

Ministros e aliados de Lula veem com apreensão eventual prisão de Bolsonaro. Avaliação é a de que ações precipitadas podem inflamar a sociedade e fortalecer ex-presidente.

Diretor-geral da PF vira alvo de críticas por fala sobre prisão de Bolsonaro.

EUA

Quem é Vivek Ramaswamy, a versão millennial de Trump, mas sem ficha na polícia. Pré-candidato republicano à Presidência foi destaque no 1º debate das primárias.

PLANO DIRETOR

Verticalização atrai moradores e comércio e dá nova vida a bairros industriais de SP. Novos prédios ganham espaço e substituem galpões em locais como Brás e Mooca; urbanistas temem perda de aspecto histórico.

SAÚDE PÚBLICA

Ambulatório do SUS de luto infantil ajuda crianças a superar morte de familiares. Demanda por serviço cresceu no pós-pandemia; atendimentos são feitos por psicólogos e psiquiatras voluntários.

REDES SOCIAIS

Sorteio, show, desfile: vale tudo para vender ao vivo nas redes sociais. TikTok deve lançar botão 'comprar' no Brasil.

PLANETA EM TRANSE

Pesquisadores brasileiros não acham gelo no Ártico. Primeira expedição científica do Brasil à região volta sem amostras; grupo tentará repetir trabalho no inverno.

STREAMING

'Isabella: O Caso Nardoni' é visto por 5,7 mi em 4 dias e fica em 1º lugar na Netflix. Documentário dirigido por Claudio Manoel e Micael Langer entrou no top 10 de 14 países.

TELEVISÃO

Globo aprova remake de 'Vale Tudo' e Manuela Dias já trabalha na produção. Nome em ascensão na emissora vai escrever versão da novela que marcou anos 1980.

SAÚDE

Só 4.000 passos por dia podem trazer grandes benefícios à saúde. Estudos avaliaram quantos passos as pessoas costumam dar em uma semana.

ILUSTRADA

Como países se preparam para receber a sua arte roubada levada à Europa. Indonésia, Nepal, Congo e Camarões estão em negociação com autoridades para reaver artefatos.